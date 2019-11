Cup, lunghe attese al telefono per prenotare una visita. Asl: “Centralino vecchio, sarà sostituito” VIDEO

Lo abbiamo sperimentato in prima persona noi di Tv Prato: abbiamo digitato il numero telefonico del Cup, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30, e abbiamo cronometrato il tempo necessario per mettersi in contatto con un operatore per prenotare una visita specialistica. Purtroppo non siamo nemmeno arrivati a parlare con l’operatore: la linea, sempre intasata, è caduta per ben tre volte, di cui l’ultima quando erano appena scoccate le 18.30. Risultato: 50 minuti al telefono, un’ora e mezzo di tempo perso, nessuna prenotazione effettuata.

Guarda il servizio con la nostra prova telefonica e le interviste ai cittadini:

Il direttore dell’ospedale Santo Stefano Daniela Matarrese, ospite della puntata di giovedì sera “Parliamoci chiaro”, ha spiegato che il centralino del Cup nelle zone di Prato e di Pistoia ha effettivamente dei problemi e che la linea cade continuamente perché “il centralino è vecchio”. Matarrese assicura, comunque, che “il direttore generale dell’Asl Toscana centro ha stanziato un importante finanziamento per sostituirlo” .



Ascolta l’intervista a Daniela Matarrese: