Il week end del gusto dedicato a pasticceria, panetteria e biscotteria: arriva Eat Prato Winter

I più talentuosi maestri pasticceri insieme ai bar tender più cool, le colazioni d’autore e i laboratori di arte bianca, i percorsi d’arte e gusto con assaggi nei palazzi e ville storiche, la musica abbinata alla mixology e la mixology abbinata all’alta pasticceria, dolce e salata. E ancora, presentazioni di libri e performance del gusto. Tutto questo e ancora molto altro è eatPRATO WINTER, la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell’enogastronomia di Prato e del suo territorio. L’edizione invernale di Eat Prato, concentrata su pasticceria, biscotteria e panetteria, si terrà il prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Si tratta di un evento che vede protagonisti i pasticceri di Prato, città che vanta un’antica tradizione in questo campo e vere e proprie eccellenze nazionali, con numeri di rilievo: sono oltre 60 le pasticcerie, i biscottifici e i forni presenti in città e negli immediati dintorni.

“Da tre anni – afferma l’assessore al Turismo Lorenzo Marchi – organizziamo eatPRATO, festival del gusto dedicato alle eccellenze enogastronomiche della città e del suo territorio, un paniere ricchissimo di prodotti tipici e una straordinaria tradizione di ricette antiche ma anche tanto fervore innovativo. L’edizione estiva ha coinvolto più di 20.000 persone. Quella invernale, il 14 e 15 dicembre, si concentra sulla pasticcieria per la quale Prato è famosissima: dai biscotti di Prato alle pesche della tradizione fino all’alta pasticcieria con grandi Maestri di fama internazionale. E poi c’è il pane, la cosìddetta bozza con farina GranPrato, la filiera cerealicola a km 0, ideale con la mortadella di Prato, un salume unico, impreziosito con l’Alchermes, da abbinare ai rossi del Carmignano, la DOC con più di 300 anni di storia. Insomma Prato è proprio una città da scoprire e da gustare”.

L’anteprima della manifestazione è fissata per venerdì 13 dicembre alle ore 18, quando il Maestro pasticciere Paolo Sacchetti, da anni ai vertici dell’arte dolciaria italiana e unico ” 3 Torte” della Toscana, come è ormai consuetudine in occasione di eatPRATO, sarà protagonista di un pastry show nel suo laboratorio. Nell’occasione Sacchetti lancerà il nuovo dolce inedito eatPRATO Winter 2019 che andrà ad arricchire la Collezione di signature cake contemporanei rappresentativi della città.

“Un nuovo dolce ma che magari potrebbe strizzare l’occhio anche al salato” lascia trapelare il Maestro Paolo Sacchetti facendo crescere la curiosità e lanciando uno dei temi di eatPRATO Winter 2019, quel mix garbato tra dolce e salato che racchiudiamo nel termine di pasticceria salata sulla quale quest’anno i Maestri e le Maestre pasticciere pratesi potranno anche cimentarsi dando vita a degustazioni mirate dopo aver sfornato pane, schiacciata dolce e salata, biscotti.

Mix che si ritrova anche nella tradizione, pensiamo al pan di ramerino pratese con uva sultanina e rosmarino, di origine medievale e alla mortadella di Prato IGP, Presidio Slow Food, anch’essa esempio di dolce e salato visto che il segreto della suo gusto unico sta in quel mix di alchermes e spezie nell’impasto. Perfetta con la bozza pratese, il pane dalla forma tipica e unica con farina del Gran Prato, progetto di filiera d’avanguardia e magari in abbinamento al Vermouth Bianco di Prato artigianale, asso nella manica di molti dei cocktail pratesi più cool.

Il programma completo di EatPrato Winter

E anche la mixology, a Prato così avanti e con una schiera di bartender molto talentuosi, quest’anno per eatPRATO Winter avrà un ruolo di primo piano declinata in abbinamento con i dessert ed è pastrypairing! A presentare il primo abbinamento sabato pomeriggio alle 17.00 è il giovanissimo pasticciere Luca Borgioli, già segnalatosi come talento emergente, che durante un pastry show creerà un nuovo dolce da abbinare ad un cocktail preparato dal barman Enzo Russotto allo svelarsi del dolce.

Dal mattino dopo con i laboratori di panetteria e biscotteria si entra poi nel cuore dell’evento che ha l’apice della golosità con lo SweetPRATO Party a cominciare dalle 18.00 fino alle 22.00 di sabato 14 e domenica 15 dicembre nella corte di Palazzo Pretorio: una rosa di proposte di pasticceria dolce e salata in versione finger e al piatto firmate dai migliori pasticcieri pratesi, e da loro servite e presentate; in abbinamento ai cocktail, sia alcolici che alcol free, realizzati sul posto e presentati dagli stessi bartender. Signature cocktail eatPRATO che poi rimarranno nella cocktail list dei locali fino a gennaio. Sullo sfondo tanta musica con DJ set. Un vero e proprio PASTRY Party, insomma.

E se la notte SWEET è lunga, eccoci già al risveglio quando sarà soprattutto il profumo dei dolci appena sfornati a guidare tra forni, pasticcerie e cioccolaterie. A cominciare dal primo mattino, tanto che uno degli appuntamenti clou (sia sabato che domenica) sono proprio le colazioni ad arte o colazioni d’autore della domenica articolate in un percorso tra alcune delle più note pasticcerie cittadine che avranno angoli dedicati alla colazione eatPRATO e ognuna proporrà una colazione a tema: natalizia, a base di castagne, green, saulty, tradizionale, contadina.

E non è casuale l’appuntamento del risveglio goloso a Prato dal momento che qui la prima colazione è un vero e proprio rito (è la città con la più alta percentuale di prime colazioni consumate in bar pasticcerie), un piccolo capolavoro di golosità che si consuma tra forni e pasticcerie. Dallo “scendiletto”, la sfoglia farcita di crema pasticcera servita ancora leggermente calda al berlingozzo, e poi pan brioche, biscotti della salute, pan con l’uva, crostate, zuccherini di Vernio, mantovana, Giulebbe ai fichi di Carmignano, torte da credenza e dolci di farina di castagne, sono soltanto alcuni dei tanti dolci della tradizione pratese.