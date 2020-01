Emergenza Tribunale, Giacomelli: “Il sottosegretario Giorgis in visita a Prato”. Terranova: “Riportiamo il Palazzo di Giustizia in centro”

Il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, del Partito Democratico, sarà a Prato giovedì 23 gennaio. Ad annunciarlo in anteprima è stato il parlamentare Antonello Giacomelli (PD) nel corso di “Parliamoci chiaro”, il settimanale di attualità di TV Prato. Giorgis incontrerà il sindaco Matteo Biffoni e farà tappa in città per toccare con mano la situazione in cui versa il Tribunale di Prato, alle prese con problemi strutturali e di carenza del personale. Orario e programma della visita saranno resi noti in un secondo momento.

Nel frattempo, proprio per aprire un tavolo di confronto e accendere ancor di più l’attenzione sui problemi del Tribunale di Prato, sabato 18 gennaio, a palazzo di Giustizia, si terrà un’assemblea pubblica organizzata dalla Camera Penale. All’incontro, aperto a tutta la città, istituzioni e cittadini, sono stati invitati anche i parlamentari pratesi. E proprio il presidente della Camera Penale, l’avvocato Gabriele Terranova, ha lanciato la proposta di riportare il Tribunale di Prato in centro storico. “Ci sono almeno tre edifici che potrebbero essere presi in considerazione: l’ex sede del Tribunale in via Migliorati, la vecchia Biblioteca Lazzerini in via del Ceppo Vecchio e l’edificio dell’ex Banca Toscana in piazza San Francesco” ha affermato Terranova nel corso della trasmissione, a cui ha preso parte anche la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti.