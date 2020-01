Primo concerto del nuovo anno della Camerata: ecco il programma

La Camerata Strumentale “Città di Prato” torna ad esibirsi al Teatro Politeama giovedì 23 gennaio con il primo concerto del nuovo anno. Nel programma dell’orchestra pratese, diretta da Jonathan Webb, ritroviamo Poulenc con la sua luminosa Sinfonietta del 1947. Un’opera piena di equilibrio classico e d’invenzione felice è messa a confronto con due omaggi di compositori del Novecento alla grazia barocca. Spazio poi alla musica di Maurice Ravel (Le Tombeau de Couperin) e Ottorino Respighi con una preziosa voliera di pezzi caratteristici ridipinti dalla sua mano sagacissima di orchestratore.



Alle 18,45 al Politeama Pratese si terrà l’incontro introduttivo con il direttore artistico Alberto Batisti. Ingresso libero.



Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rete Toscana Classica – anche in streaming su www.retetoscanaclassica.it

Info: Teatro Politeama Pratese / Via Garibaldi 33, Prato/ tel 0574 603758