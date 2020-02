Coronavirus, Mazzetti (Forza Italia): «Chiedo al Prefetto di convocare un tavolo istituzionale e politico»

La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ha inviato una lettera al Prefetto di Prato Rosalba Scialla per chiedere la convocazione urgente di un tavolo con le istituzioni e tutte le forze politiche della città per parlare dell’emergenza legata al Coronavirus. In particolare la parlamentare pratese ha chiesto come intendono muoversi le istituzioni, le autorità sanitarie e le forze dell’ordine di fronte a un eventuale caso di contagio a Prato. “Dopo i casi della Lombardia e del Veneto e di fronte al silenzio del sindaco di Prato e del presidente della Regione, ho chiesto al prefetto di chiarire quali provvedimenti si intendano adottare – scrive Mazzetti in una nota –. Solo ieri sera, con forte e allarmante ritardo, il presidente della regione Rossi ha dato il via all’obbligatorietà della quarantena, nonostante le nostre richieste. Lungi da noi ogni forma di razzismo o di diffusione del panico ma ora è tempo di agire, di non sottovalutare più l’emergenza e di fare chiarezza per i cittadini pratesi”.

Mazzetti commenta anche le parole di Renzo Berti, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl che ha informato sulla presenza di 161 nuclei familiari presenti sul territorio della Toscana centrale – di cui 141 a Prato – in isolamento fiduciario. “Avevo ed avevamo come Forza Italia evidenziato che l’azione di prevenzione doveva essere più forte e severa. Oggi finalmente sento parlare di ‘sistema di sorveglianza attiva da parte della sanità toscana’. Siamo preoccupati per questa tardiva reazione, che messa insieme anche alla retromarcia sull’Ambulatorio Lilla, dimostra quanto fossero insufficienti e deboli le scelte della Regione Toscana”.