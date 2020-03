Coronavirus, Biffoni: “Massima responsabilità da parte di tutti i cittadini, ne va della salute dell’intera comunità”

“Rivolgo un appello a tutti i cittadini. A Prato abbiamo coniugato attenzione e calma, presidiando ogni situazione a rischio e cercando di mantenere viva la città e le sue attività economiche, oltre alla quotidianità di tutti noi, compresi i nostri bambini, anche se in un contesto difficile. Adesso la situazione intorno a noi è mutata. E’ quindi il momento della massima responsabilità da parte di ciascuno di noi, siamo chiamati a cambiare le nostre abitudini, a fare alcuni sacrifici, ma la priorità deve essere data alla salute dell’intera comunità”. Così il sindaco Matteo Biffoni alla luce del nuovo nuovo decreto della Presidenza del Consigli, cher prevede ulteriori restrizioni anche per il territorio pratese. “Restrizioni che dobbiamo rispettare assolutamente le prescrizioni” sottolinea il primo cittadino. “Niente può essere lasciato al caso o sottovalutato. Capisco il momento difficile, soprattutto per le attività commerciali e aperte al pubblico, per gli operatori del mondo della cultura, per i lavoratori in genere ma ci vuole assoluta attenzione e massimo rigore nel rispetto delle indicazioni che ci arrivano dal Governo e dalle autorità sanitarie.

Nessun territorio è immune e la salute deve essere in ogni modo tutelata, così come le strutture ospedaliere e sanitarie. Quindi – aggiunge Biffoni – raccomandiamo a tutti di segnalare eventuali provenienze dalle zone rosse, ampliate con il nuovo decreto, chiamare i numeri messi a disposizione dalla Asl e NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO. Siate responsabili, nessun controllo sarà mai sufficiente se non quello di ciascuno sui propri comportamenti. Ne usciamo solo così, tutt insieme con senso civico e di responsabilità. Dobbiamo pensare soprattutto a tre categorie di persone: medici e personale sanitario anche del mondo del volontariato, sempre in prima linea. Agli anziani e alle persone con stato di salute compromessa, da tutelare in tutti i modi. Ai bambini che, già privati della propria quotidianità, devono essere messi al riparo dalla paura e dal panico: cerchiamo di regalare loro serenità.

Il Comune, insieme alla Regione Toscana e al Governo – sottolinea Biffoni – si impegna fin da subito a lavorare per individuare tutti gli strumenti utili per sostenere le attività economiche e i lavoratori messi in difficoltà da questo momento eccezionale. La gravità della situazione però chiede atti di responsabilità anche a chi gestisce attività private aperte al pubblico: ricordo che la mancata osservanza delle prescrizioni ha conseguenze penali. Ce la faremo ad uscire da questa situazione, tutti insieme. Adesso sta a ognuno di noi fare la propria parte” conclude il sindaco Biffoni.