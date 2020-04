Coronavirus, dati discordanti tra Regione e Asl. Il senatore La Pietra presenta un’interrogazione al Governo

Fare chiarezza sui numeri effettivi dei contagi e dei decessi a Prato. A chiederlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, che ha inviato un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri della Salute, dell’Interno e degli Affari regionali e le Autonomia. Ad oggi infatti si assiste ad “una differenza tra i numeri comunicati dai vari Enti ai soggetti deputati, sia per il numero dei contagiati che per i morti, con divergenze che raggiungono decine di unità nel solo comprensorio di Prato, rispetto a quelli comunicati dalla ASL competente” sottolinea La Pietra. Da qui la richiesta di “quali siano i motivi per i quali, dati così importanti, possano essere così diversi da parte della Regione Toscana o delle Asl competenti del territorio toscano”. Inoltre, il senatore di FdI chiede al governo “se ciò possa minacciare la salute e la sicurezza pubblica nella gestione di un così grave e difficile momento, in quanto parametri fondamentali per le scelte operative da fare per il contenimento del contagio”. Una situazione, continua il senatore La Pietra, che porta a chiedere se “il governatore uscente Enrico Rossi e la sua giunta siano in grado di gestire al meglio la situazione di crisi determinata dalla pandemia Covid-19 e se siano capaci di interfacciarsi con le Istituzioni preposte, non tralasciando nulla e non sottovalutando nulla, al fine di garantire il miglior servizio e la massima sicurezza ai cittadini toscani”. Per questo, conclude la Pietra, ho chiesto al governo di intervenire e al tempo stesso al capogruppo in Consiglio comunale Belgiorno di verificare, con una analoga interrogazione, anche attraverso il Comune di Prato i motivi di questa incongruenza, che se non ben spiegata getterebbe seri dubbi sulla efficacia degli uffici preposti”.