Primo giorno di vendita di cibo da asporto, ma resta l’incognita sulla riapertura dei locali VIDEO

Da ieri, venerdì 24 aprile, in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti possono vendere cibo da asporto. L’inizio per alcuni è stato positivo, anche se forse ancora molti clienti non sono a conoscenza di questa possibilità. Ma a preoccupare maggiormente i ristoratori è il domani: “Non sappiamo come e quando potremmo riaprire, è difficile anche organizzarsi”.