Rsa Comeana, esposto in Procura del Codacons: “Indagare per il reato di epidemia”

Il Codacons ha presentato un esposto alla procura di Prato sulla gestione della Rsa di Comeana dove dall’inizio dell’emergenza sono morti cinque anziani ospiti per coronavirus e numerosi altri sono risultati positivi. La procura di Prato ha già aperto un fascicolo conoscitivo nei giorni scorsi, ma nell’esposto del Codacons si chiede di estendere le indagini e di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale.

Sulla vicenda di Comeana avevano chiesto aiuto anche i sindaci di Carmignano, Edoardo Prestanti, e di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, che avevano scritto due volte alla Regione Toscana, all’assessore regionale alla Sanità, Saccardi, e alla Asl Toscana Centro per prendere provvedimenti per limitare al più presto il contagio.

Attualmente gli anziani contagiati nella struttura sono 14, di cui tre trasferiti nella struttura per le cure intermedie ricavata dalla Asl nella palazzina ovest dell’ex Misericordia e Dolce. Altri 15 sono i contagiati tra gli operatori sanitari. Il presidente del Codacons Carlo Rienzi spiega che “il dolo eventuale si verifica quando un soggetto pone in essere un comportamento accettandone i rischi e le conseguenze che, seppur non voluti, appaiono possibili”.