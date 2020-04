Spacciatori e latitanti, i Carabinieri ne arrestano quattro in 48 ore

Quattro arresti in 48 ore da parte dei Carabinieri di Prato. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposi in tutta la provincia, i militari hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per il reato di furto in abitazione. L’uomo, cittadino israeliano, è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile in via Vittorio Veneto alla fermata degli autobus, nel corso di un controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni anti-Coronavirus.

Agli arresti è finito anche un cittadino nigeriano di 23 anni, domiciliato a Vaiano, poiché responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato in via Bologna dai militari del Nucleo Investigativo, coadiuvati da personale della Polizia Municipale, subito dopo aver ceduto una dose di eroina ad un fiorentino di 53 anni. Il pusher era già stato arrestato a febbraio scorso, sempre dai Carabinieri, per lo stesso reato. Entrambi sono stati sanzionati anche per inosservanza del D.P.C.M. del 10.04.2020.

I due arresti eseguiti ieri fanno seguito a quelli di uno spacciatore italiano e di un latitante di nazionalità marocchina eseguiti nello scorso weekend dai militari della Tenenza di Montemurlo.