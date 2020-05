Tessile, Ciuoffo: “Regione pronta a sostenere le reti di impresa, ma nel distretto pratese non prevalga la competizione interna” VIDEO

“Sono pronto a mettere in piedi un bando di sostegno alle reti di impresa, purché ci sia una domanda”. La Regione Toscana è pronta a fare la sua parte per favorire il processo di aggregazione tra le aziende del distretto tessile pratese. A dirlo l’assessore alle attività produttive, Stefano Ciuoffo, nel corso del settimanale di attualità di TV Prato “Parliamoci chiaro”. “C’è troppa competizione tra le imprese del distretto” ha affermato Ciuoffo, che si è detto d’accordo con la proposta lanciata dai microfoni della nostra emittente dall’imprenditore Giovanni Santi (Beste): una forma di aggregazione tra le aziende del settore attraverso la nascita di un consorzio, come carta vincente per il futuro del distretto. “La rete di impresa che immagino dovrebbe mettere a sistema e in efficienza più professionalità, che oggi risultano sovrapposte e sottoutilizzate” ha aggiunto Ciuoffo. Al dibattito sono intervenuti anche Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Stefano Betti presidente dell’associazione Prato Futura e il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti.