Al via i saldi estivi: le attese dei commercianti dopo i mesi difficili dell’emergenza VIDEO

Hanno preso il via oggi anche a Prato, come nel resto della Toscana, i saldi estivi. Saldi che per la prima volta partono il primo agosto, circa un mese dopo rispetto al solito, anche se in molti negozi erano già stati applicati alcuni sconti.

Un momento certo non semplice per il commercio, ma già in questa prima giornata di saldi in tanti si sono ritrovati per le strade del centro ad osservare le vetrine e fare qualche acquisto. E la prima impressione sembra buona.