Coronavirus, 4 nuovi casi a Prato. In Toscana si registrano 99 nuovi positivi: il 76% è asintomatico

Sono 4 i nuovi test positivi al Covid, registrati a Prato nell’ultimo giorno: sale quindi a 608 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza. I dati del bollettino quotidiano della Regione Toscana indicano 99 nuovi positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore: l’età media è di circa 38 anni e il 76% è asintomatico. Delle 99 positività odierne, 25 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 11 per motivi di vacanza (da Spagna, Croazia e Grecia). 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane; 1 caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi non si registrano nuovi decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 48, 5 in terapia intensiva.