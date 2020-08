Covid, 3 nuovi casi a Prato. In Toscana sono 44 i test positivi registrati nelle ultime 24 ore

A Prato sono 3 i nuovi test positivi al Covid, registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione Toscana. Salgono quindi a 600 i casi risultati positivi dall’inizio dell’epidemia. In Toscana sono invece 11.219 i casi di positività al Coronavirus, 44 in più rispetto a ieri. L’età media dei 44 casi odierni è di 36 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 56% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico. Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero; 7 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi non si registrano nuovi decessi.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 301 casi per 100.000 abitanti.