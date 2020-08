Paperino, viale Borgovalsugana, via Roma: ecco i principali cantieri attivi in città

Agosto mese di cantieri: è partito in questi giorni a Paperino quello che darà un nuovo volto alla piazza della Chiesa. L’intervento fa parte del progetto 100 piazze e punta a riqualificare e valorizzare, anche tramite una nuova pavimentazione e ornamenti urbani, uno spazio importante per la socializzazione nella frazione. Entro settembre sarà fruibile. Rimanendo nelle frazioni, a Tavola è stata creata una rotatoria tra via di Nebbiaia e via Ciotti, a sostituzione dell’intersezione a raso che ha registrato nel tempo un alto tasso di incidentalità. C’è poi tutta una serie di interventi sulla viabilità, per la messa in sicurezza di tratti considerati pericolosi: in viale Borgovalsugana saranno create due piccole rotonde molto ravvicinate tra loro, per moderare la velocità dei veicoli davanti al Liceo Copernico. Partito in questi giorni, con ritardo sulla tabella di marcia a causa del Covid, il cantiere in via Roma davanti all’ex Ippodromo, un progetto da 200mila euro cofinanziato per metà dalla regione Toscana, che metterà in sicurezza l’intersezione con la creazione di una rotonda.

Anche l’intervento davanti al Buzzi intende rallentare i veicoli nel tratto di viale della Repubblica percorso dagli studenti e scoraggiare il malcostume della sosta in doppia fila: se entrambi gli obiettivi saranno raggiunti, l’intenzione è quella di replicare l’intervento anche davanti alle scuole Pier Cironi. Va avanti la riqualificazione di viale Montegrappa col terzo lotto che va da via Fra Bartolomeo a via Santa Gonda: contestualmente l’assessorato intende sperimentare, all’intersezione tra viale Montegrappa e via Santa Gonda, l’efficacia di una rotonda. I lavori sul viale si concluderanno con il quarto lotto, che arriverà fino all’incrocio con viale della Repubblica, dove in futuro sorgerà un’area dove parcheggiare le auto, per proseguire in bicicletta verso il centro storico utilizzando la pista ciclopedonale di viale Montegrappa. Diventa stabile la sperimentazione della nuova viabilità in piazza Europa con una piattaforma rialzata e disegno delle due corsie, per procedere a dritto verso la stazione oppure a sinistra verso via Tiziano.