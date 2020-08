Stefano Mugnai si dimette da coordinatore regionale di Forza Italia: “Lascio un partito solido”

Stefano Mugnai presenta le liste dei candidati alle Regionali per Forza Italia e si dimette dal ruolo di coordinatore del partito. L’onorevole forzista, come spiega in un comunicato, parla di un “gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte ad una decisione poco comprensibile e che avevano necessità di ricevere un segnale politico forte”. La “decisione poco comprensibile” sarebbe stata quella presa a livello nazionale in merito ad una “capolistura”. “Ho comunque portato a termine il mio compito nonostante avessi rappresentato ai vertici nazionali del partito perplessità e preoccupazioni che sono condivise da molti – continua Mugnai -. Il fatto che la decisione assunta sia poi stata di segno opposto rispetto a quanto avessi rappresentato, mi costringe a prendere atto di non godere più della fiducia dei miei referenti nazionali e assumere le conseguenti decisioni.

Ovviamente non cambierà niente rispetto al mio impegno per il partito che ho coordinato in Toscana dal 2015 grazie alla fiducia che il Presidente Berlusconi mi accordò. Un partito che, grazie soprattutto alla guida e alle indicazioni del Presidente Berlusconi ha in questi anni raggiunto risultati importanti, sia alle elezioni amministrative che politiche. Lascio un partito solido, con una spina dorsale rappresentata dai tanti eletti e da coordinamenti provinciali legittimati da una stagione congressuale, con coordinatori provinciali eletti dagli iscritti e non nominati dal sottoscritto, dirigenti e militanti che dimostreranno ancora una volta, in questa campagna elettorale 2020 la loro passione politica”.

Per quanto riguarda i nomi dei candidati al consiglio regionale nel collegio pratese, sono confermati, in ordine, Aldo Milone, Marianna Baldi, Gabriele Becherini, Giovanna Cobuzzi, Giovanni Mungai, Sandra Toncelli