Tamponi in auto: boom di test al Giovannini. Crescono le richieste dei vacanzieri dall’estero, ma ci sono anche casi legati alla movida in Versilia VIDEO

Boom di richieste per fare il tampone al rientro dalle vacanze, soprattutto per chi è stato all’estero. Il test è obbligatorio (entro 48 ore) e gratuito da qualche giorno, per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia in base all’ordinanza del Ministero della Salute. Tampone facoltativo e sempre gratuito, in base all’ordinanza della Regione, per chi ritorna in Toscana da altri paesi europei e di area Shengen.

Il tampone può essere richiesto per via breve telefonando direttamente al numero verde regionale 800 556060 e sarà eseguito presso le strutture preposte dalla ASL. A Prato i tamponi si eseguono al Giovannini con la modalità drive through. Dal 22 luglio a lunedi scorso ne sono stati effettuati 565 con 33 casi positivi ruilevati. Anche stamani in tanti, dopo essersi prenotati, si sono presentati al Giovannini e senza scendere dall’auto hanno fatto il test, che può essere anche prescritto dal medico in caso di sintomi sospetti, oppure può essere sostenuto pagando il ticket di 84 euro. Tra coloro che stamani si sono presentati a fare il tampone, diverse famiglie tornate dall’estero, ma anche altre casistiche, fra cui un ragazzo che è entrato in contatto con un amico successivamente risultato positivo. “Siamo stati ad una cena insieme a Ferragosto, ma non ci aveva detto niente del fatto che nei giorni precedenti era andato a ballare al Seven Apples” dice il giovane, rientrato a Prato dalla Versilia e posto in isolamento per due giorni, in attesa del tampone di stamani.

Di seguito le interviste raccolte stamani al Giovannini