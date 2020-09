Covid, 2 nuovi casi a Prato. In Toscana 113 positivi su oltre 8.000 tamponi effettuati

Ci sono 2 nuovi positivi a Prato e 113 nuovi pazienti Covid in Toscana, rispetto a ieri, a fronte di 8.354 tamponi effettuati nella nostra regione. Oggi non si registrano nuovi decessi. I nuovi guariti, per effetto di doppio tampone negativo, sono in Toscana 41. Gli attualmente positivi sono 1.889.

L’età media dei 113 nuovi casi odierni è di 40 anni circa (il 23% ha meno di 26 anni, il 28% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, l’8% ha sintomi lievi.

Delle 113 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna); 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (8 Sardegna, 1 Piemonte); 4 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 3 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Dall’inizio dell’epidemia, in Toscana si registrano 1.143 decessi (di cui 52 a Prato e provincia) e 12.292 contagiati da coronavirus (di cui 654 a Prato e provincia).