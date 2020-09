Scuola, Bianchi (Svolta): “Posticipare al 24 settembre il rientro nelle aule”. Genuino (Lega): “Regione e Governo impreparati, si rischia il caos”

Posticipare anche in Toscana la riapertura delle scuole a dopo le elezioni, giovedi 24 settembre, anziché lunedi 14 settembre. È la proposta che Gabriele Bianchi (nella foto sotto), candidato con la lista SVOLTA! a sostegno di Eugenio Giani Presidente, rivolge al Presidente della Regione Enrico Rossi.

“Alla luce dell’evolversi dei contagi di coronavirus, ieri abbiamo raggiunto quota 1733, ritengo opportuno questa decisione – scrive Bianchi -. Tra l’altro si riscontrano in molte scuole difficoltà legate alla disponibilità di aule che rispettino il giusto distanziamento, la mancanza di banchi singoli e molti cantieri ancora in corso per adeguare gli edifici scolastici alle normative Covid.

Inoltre si evidenziano forti elementi di indecisionismo nell’ambito del trasporto scolastico talvolta oggetto di artifizi legislativi che vanno a ledere le minime norme di prevenzione.

Dagli organi di stampa e dai molti incontri che sto facendo in questi giorni emergono anche una serie di difficoltà inerenti la gestione del personale docente e ausiliario nelle scuole.

Nel merito – continua Bianchi -i sindaci degli 8 comuni dell’Isola d’Elba hanno inoltrato richiesta di slittamento dell’apertura scolastica al 24 settembre 2020”.

“Nella nostra regione – afferma il candidato al consiglio regionale – molti edifici scolastici saranno oggetto di seggio elettorale per le elezioni regionali e referendarie e in un numero considerevole anche per le elezioni amministrative e quindi la riapertura delle scuole in data 14 settembre vedrebbe un’interruzione dopo pochi giorni e una riapertura dopo la dovuta sanificazione dei locali in data 24 settembre. Ricordo che il Consiglio Regionale approvò all’unanimità il non utilizzo di locali scolastici per sede dei seggi elettorali.

Si rende utile e a mio avviso indispensabile aprire l’anno scolastico con un clima sereno e non ulteriormente disagiato e polemico. Le Regioni Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna – conclude Bianchi – hanno già deciso la riapertura il 24 settembre”.

Sul tema del rientro sui banchi di scuola, interviene anche Gabriele Genuino (nella foto a lato), commissario provinciale della Lega e capolista alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. “La scuola è nel caos più totale e si rischia di non farla ripartire come promesso. Il ministro Azzolina continua a fare disastri in ogni dove e la regione non sa che pesci prendere. Il fatto è che non ci sono insegnanti e i nuovi banchi promessi. Gli insegnanti, gli studenti e le famiglie – continua Genuino – sono fortemente preoccupati. Sto parlando con decine di persone che non sanno cosa li aspetta a breve. C’e la più totale incertezza. È una situazione che ha del paradossale. Anche la Regione ha le sue colpe. Invece di attivarsi con il governo nazionale, tra l’altro anche a guida PD, si perde in inutili proclami, tentando di mettere pezze all’ultimo momento. Docenti e famiglie -conclude Genuino – hanno bisogno di risposte chiare. Servono fatti concreti da parte del governo e della regione, non chiacchiere”