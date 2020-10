Altri 35 positivi al Covid a Prato in un giorno: dall’inizio della pandemia 949 pratesi hanno incontrato il virus

Sono ben 35 i nuovi casi di coronavirus a Prato e provincia sulle 197 positività emerse in tutta la Regione Toscana nelle ultime 24 ore (a fronte di 8839 tamponi effettuati). Dall’inizio della pandemia, salgono dunque a 949 i pratesi che hanno saputo di aver contratto il coronavirus.

L’età media dei 197 casi odierni è di circa 40 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 38% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 9% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% paucisintomatico. Delle 197 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 40% della casistica è un contatto collegato a un precedente.

Si registra anche un decesso: una donna di 98 anni di Massa Carrara, che era positiva al coronavirus.

Gli attualmente positivi al Covid in Toscana sono 3.790, (+4,4% rispetto a ieri). I ricoverati sono 123 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia in-tensiva (stabili).