Bollettino Covid, 29 nuovi positivi a Prato: tra loro anche alcuni ragazzi in età scolare. Intanto scatta la quarantena per una classe del Gramsci

29 nuovi casi di Covid nel territorio provinciale di Prato nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione Toscana nel consueto bollettino sulla diffusione del virus. Il totale dei positivi in città, dall’inizio dell’emergenza, sale quindi a 1.036. Tra i 29 casi positivi di oggi si registrano 6/7 minori in età scolare, tutti asintomatici a casa.

Sempre sul fronte pratese, una intera classe è stata messa in quarantena al Gramsci-Keynes.

Tornando al numero dei contagi, in Toscana sono 300 in più rispetto a ieri i positivi, con un’età media di 40 anni circa. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, il 2% lieve. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 797.046, 10.014 in più rispetto a ieri. Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 84,5 anni: 1 a Firenze, 1 a Massa Carrara.