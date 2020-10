L’hotel Datini diventa albergo sanitario nella seconda ondata Covid: i primi pazienti in arrivo domani VIDEO

L’hotel Datini diventa albergo sanitario per pazienti Covid. La struttura ricettiva di viale Marconi, gestita da imprenditori cinesi, è la prima in città, nella seconda ondata dell’epidemia, ad aver inviato la propria candidatura all’Asl Toscana centro. Il Datini ospiterà persone guarite ma giudicate ancora infettanti (senza più sintomi ma ancora contagiose) e pazienti impossibilitati a trascorrere il periodo di quarantena presso il proprio domicilio a causa di spazi ridotti che potrebbero portare al contagio dei familiari. Tutte le 89 camere dell’hotel saranno loro adibite. I primi 10 ospiti arriveranno già domani. Tanti gli adempimenti che un hotel deve mettere in campo nella riconversione ad albergo sanitario, come spiega il direttore Filippo Tomada: “Ci sono stati richiesti bollitore e phon in ogni stanza e, possibilmente, assenza di moquette nelle stanze, oltre alla presenza di tre accessi, uno per i malati, uno per lo staff e un altro per i fornitori. Essendo un hotel a 4 stelle, molti di questi requisiti già li possedevamo. Stiamo utilizzando queste ultime ore che ci restano per trasformare le camere doppie in singole, altra caratteristica che l’Asl ci ha richiesto”. L’Asl riconoscerà all’hotel Datini una cifra pari a 30,90 euro a camera, sia che venga occupata sia che resti vuota. Il contratto ha una validità di 60 giorni, rinnovabile alla scadenza. I pazienti non potranno ricevere visite, saranno loro interdetti gli spazi comuni e riceveranno i pasti su un tavolino posizionato subito all’esterno della loro stanza.

Ascolta l’intervista al direttore dell’hotel Datini Filippo Tomada:

Nella prima ondata Covid di marzo in città avevano partecipato al bando dell’Asl l’hotel Flora, gestito dagli stessi imprenditori del Datini, e l‘hotel San Marco. Quest’ultimo, come spiega il direttore dell’albergo Marco Vannini, non ha fatto in tempo ad ottemperare agli obblighi burocratici per la seconda adesione ma si dichiara disponibile per prossimi ed eventuali bandi. Dal 26 marzo al 7 giugno ha adibito venti camere a medici e infermieri impegnati nei reparti Covid pratesi, che non abitavano in città o necessitavano di un’altra sistemazione come ulteriore tutela nei confronti dei familiari. Altri 20 i pazienti che l’hotel Flora ha ospitato da aprile a giugno.

