Due strutture prefabbricate, dotate di riscaldamento, per l’attesa dei familiari dei pazienti presi in carico, viste le attuali restrizioni per l’accesso in ospedale degli accompagnatori. Sono quelle che l’Asl Toscana centro ha allestito davanti al pronto soccorso del Santo Stefano e davanti all’area di accesso barellati, come segnale di vicinanza agli utenti in questa delicata fase. L’invito rimane quello di non fare assembramenti all’interno delle strutture.