Covid, focolaio al centro richiedenti asilo Santa Caterina: per 34 profughi trasferimento negli alberghi sanitari

Dopo i primi casi registrati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, aumenta il bilancio dei positivi al Covid tra i richiedenti asili ospitati presso l’ex scuola Santa Caterina, in via San Vincenzo, gestita da Coop 22, cooperativa che fa capo alla Fondazione Opera Santa Rita. Sono 34 i profughi risultati positivi al tampone, a cui si aggiungono altri 16 con una carica virale bassa. 14 richiedenti asilo sono già stati trasferiti all’hotel Datini, convertito in albergo sanitario nella seconda ondata della pandemia. Altri 20 saranno trasferiti probabilmente già domani all’Hotel San Marco, altra struttura alberghiera che ha aderito al bando dell’Asl Toscana Centro.

Per tutti i profughi presenti all’interno del centro Santa Caterina è scattata la quarantena in attesa di eseguire i tamponi in accordo con l’Asl. La situazione è monitorata costantemente da Prefettura, Questura e dalla stessa Coop 22 che ha rafforzato la presenza degli operatori, sia di giorno che di notte, per scongiurare nuovi allontanamenti dalla struttura. Nei giorni scorsi, infatti, 4 profughi hanno lasciato il centro di accoglienza nonostante fossero sottoposti a quarantena e pertanto sono stati denunciati.