Covid, Giani: “Lockdown locali di competenza del ministro della sanità. Per ora nessuna comunicazione da Roma” VIDEO

Nonostante il continuo incremento di casi e ricoveri, soprattutto nella piana Firenze-Prato-Pistoia, al momento in Toscana non sembra esserci il rischio di lockdown locali. La misura, prevista dall’ultimo Dpcm, spetta direttamente al ministro della Salute. Lo ha precisato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ospite ieri sera del settimanale di attualità “Parliamoci chiaro”. “Per ora non ho ricevuto nessuna telefonata da Roma, dunque in questo momento non c’è la volontà da parte del ministero di introdurre ulteriori limitazioni” ha affermato Giani.