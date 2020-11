Covid, il governatore Giani ha firmato l’ordinanza per i progetti dell’ex Creaf e dell’ospedale Santo Stefano

“Proprio stamani ho firmato l’ordinanza Creaf che significa 500 posti nell’area centrale della Toscana, a Prato, baricentrica fra Firenze e Pistoia”, dove saranno allestiti anche “i 50 posti in più nell’ospedale Santo Stefano”. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlandone con i giornalisti alla presentazione di altri 30 nuovi posti letto Covid allestiti nell’ex ospedale ‘I Fraticini’ di Firenze. L’ex Creaf, dunque, diverrà una sorta di “ospedale” provvisorio per i pazienti Covid, mentre all’ospedale Santo Stefano verranno allestiti una cinquantina di posti all’interno dei padiglioni modulari del nosocomio, attualmente inutilizzati.

L’ordinanza considera la necessità che gli interventi relativi ai due immobili siano conclusi “nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro 30 giorni”. Si dà “immediato mandato” ad Asl Toscana centro e Estar di procedere “con somma urgenza” per lavori, servizi e forniture “strettamente indispensabili” a garantire l’operatività delle strutture. “Ulteriori immobili – si legge nell’ordinanza– saranno eventualmente individuati laddove necessario”, sulla base delle esigenze segnalate dai direttori generali delle aziende sanitarie e delle proposte che arriveranno dal Tavolo tecnico di coordinamento.

“Ai Fraticini possiamo visionare – ha spiegato invece parlando nella struttura di Firenze, in via dei Massoni – quello che grazie alla Croce Rossa, che ringrazio di cuore, è già un reparto Covid: 30 posti ci sono già, altri 30 arrivano con questo lavoro istruttorio di individuazione di disponibilità da parte della Croce Rossa, e in futuro potrebbero arrivare a 120”.

In Regione, ha aggiunto Giani, “stiamo lavorando ‘di buzzo buono’, come si dice in Toscana, per creare questa offerta sanitaria sempre maggiore. Ieri ero a San Miniato e ho trovato 28 posti, oggi ho firmato l’ordinanza Creaf e siamo qui ai Fraticini a visionare questi ulteriori 30 posti, domani andrò a Lucca perché voglio visionare i 120 posti che può offrire il Campo Marte. Noi stiamo lavorando seriamente”.