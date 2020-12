Covid, ancora in risalita la curva dei contagi: oggi 929 nuovi casi in Toscana. Il ringraziamento di Giani ai volontari: “Non possiamo fare a meno di voi”

Per il secondo giorno consecutivo torna a salire in Toscana la curva dei contagi da Covid. Anche oggi il governatore Eugenio Giani ha reso noto in anteprima, sul suo profilo Facebook, i dati odierni. A livello regionale si registrano 929 nuovi positivi al virus a fronte di 14.496 tamponi molecolari e 3.492 test rapidi effettuati. Ieri c’erano stati 776 casi su 13.549 tamponi molecolari e 3.911 test rapidi effettuati. Aumenta dunque il numero dei tamponi eseguiti ma anche la percentuale dei positivi.

Nel diffondere i dati, Giani ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari che si impegnano ogni giorno. “Il nostro sistema sanitario regionale non può fare a meno del loro generoso contributo” scrive Giani nel post pubblicato stamani.