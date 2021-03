Decine di tamponi gratis in farmacia a studenti e familiari nel primo giorno del progetto regionale

Una buona risposta da parte del mondo della scuola all’iniziativa che prevede la possibilità di effettuare un tampone rapido gratis nelle farmacie per gli studenti e i loro familiari, e il personale scolastico. Il progetto, frutto dell’accordo tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel, è partito ufficialmente ieri e avrà la durata di due mesi: è previsto un tampone al mese gratuito a persona, purché faccia parte delle categorie individuate. La lista della Regione riporta 18 farmacie aderenti in tutta la provincia di Prato, tra pubbliche e private: a seconda dell’organizzazione che ciascuna si è data, sono stati effettuati in queste prime due giornate da un minimo di 5 ad un massimo di 20 test rapidi in convenzione. “Siamo in zona rossa e le scuole sono chiuse, ma la città sembra rispondere bene a questa iniziativa – afferma il presidente di Federfarma Prato e Toscana Sergio Bottari -, di sicuro svolgeremo un servizio per quando gli istituti riapriranno”.

Bottari, per il suo punto prelievi, ha già una trentina di prenotazioni per la settimana prossima. Ma i farmacisti potrebbero avere un ruolo sempre più rilevante sul fronte della lotta al covid: il decreto Sostegni stabilisce infatti che si potrà ricevere il vaccino anche nelle farmacie, previa formazione specifica degli addetti. “Siamo ancora alla fase dell’attesa delle indicazioni da parte del legislatore – continua Bottari -. Senza scavalcare nessuna categoria, noi farmacisti siamo pronti a fare la nostra parte. Certo ci devono dare dei protocolli precisi e chiari”.