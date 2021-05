Covid, 43 nuovi casi e un decesso a Prato

43 nuovi contagi da Covid rispetto a ieri a Prato e provincia e un decesso. Lo riporta il bollettino odierno della regione. La vittima è un uomo di 67 anni residente a Cantagallo, deceduto all’ospedale Santo Stefano. I casi risultano in calo rispetto a quelli di ieri (erano 51). Come riporta il governatore Eugenio Giani sul suo canale Telegram, il numero di positivi ogni 100.000 abitanti di Prato è il più alto in Toscana: è infatti pari al 17% (dopo di noi Firenze, con un 13%). Per quanto riguarda la situazione dei reparti, in area covid sono occupati 73 posti su 80; in terapia intensiva 15 posti letto su 20; al centro La Melagrana 40 posti su 42 disponibili e al Centro Pegaso 28 posti su 40.

A livello regionale si registrano 358 nuovi positivi e 16 decessi. Il tasso di positività si attesta oggi all’1,6%. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 796 (41 in meno rispetto a ieri), 144 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri).

E sul fronte della campagna vaccinale, la Regione fa sapere che dalla prossima settimana sarà presentata una nuova modalità di prenotazione “last minute”. “Una nuova opportunità per i cittadini che volessero prenotare i posti rimasti disponibili all’ultimo momento per le successive 24 ore, un modo per non sprecare nemmeno una dose”, ha spiegato Eugenio Giani.