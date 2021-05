Giornata internazionale dell’infermiere, un webinar con le testimonianze di chi ha affrontato il Covid

Ricorre oggi, mercoledì 12 maggio, la Giornata Internazionale dell’infermiere e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato ha scelto di celebrarle attraverso un webinar dal titolo “…E quindi, riusciremo a riveder le stelle?”. L’appuntamento è per le ore 16,30 sui canali Facebook e Instagram dell’Opi.

“L’Ordine per questa giornata così importante giunta alla sua 101esima edizione – spiega il presidente di Prato Gabriele Panci – ha scelto di cambiare punto di vista raccontando con le loro voci le storie di professionisti e non, che il virus lo hanno incontrato, affrontato o subito ma sono usciti vincenti al termine del loro percorso sia esso di malattia, di studi o professionale. Un percorso che diventa moderna interpretazione del viaggio attraverso l’inferno dantesco”.

“Nel 700esimo anniversario della morte di Dante, nasce l’idea di far incontrare graficamente la figura di Dante e quella di Florence Nightngale, fondatrice della moderna scienza infermieristica che nella realtà condividono i suggestivi spazi della Basilica di Santa Croce – continua Panci -. Il sommo poeta parafrasando l’ultimo verso del Canto dell’Inferno si fa portavoce dell’attuale umanità e si chiede se ci sarà uscita da questo momento buio, trovando risposta in colei che in rappresentanza di tutta la comunità infermieristica indica nella competenza, nella professionalità e nella dedizione dei professionisti una delle maggiori chance di vittoria sul virus”.

Tante le testimonianze nel corso del webinar: dall’infermiere che diventa paziente all’esperienza del virus in famiglia, dal significato di diventare infermiere ai tempi del Covid al tema della guarigione. Ed infine una bella testimonianza di chi ha supportato gli infermieri in prima linea. A dare un segnale nuovo anche chi ha comunicato con i familiari della terapia intensiva.