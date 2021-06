Dal 17 giugno in via Ricasoli arriva il “Summer Market”, il mercatino estivo di Fondazione Ant a sostegno dei malati di tumore

Giovedì 17 giugno – nello spazio mostre Valentini, in via Ricasoli, 6 a Prato – avrà inizio alle ore 10.30 il Charity for ANT – Summer Market, organizzato da Fondazione ANT Italia Onlus. Fino a sabato 19 giugno sarà possibile trovare al Summer Market prodotti eno-gastronomici, abbigliamento, costumi da bagno, prodotti per il mare e il giardino, accessori, oggettistica, generosamente donati dalle migliori aziende artigianali del territorio toscano e non solo, a favore di ANT. L’iniziativa – patrocinata dal comune di Prato e da CONFARTIGIANATO Imprese Prato e CONFARTIGIANATO Imprese Pistoia – ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza domiciliare gratuita per i sofferenti di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica che la Fondazione ANT effettua su tutto il territorio nazionale.

Lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle 10-13,30 alle 15-19,30.

Il Summer Market, per ANT prima occasione di raccolta fondi dal vivo in questo momento di ripartenza estiva, sarà l’occasione per aiutare in modo concreto la Fondazione, ma anche per provare nuovi prodotti enogastronomici come lo Sgranocchio pratese, i box di aperitivi, i biscotti salati. Acquistare oggettistica, ceramica artistica, accessori moda mare, i costumi da bagno, le piante per il proprio giardino, le proposte moda e d’arredo donati da aziende provenienti da tutta la Toscana.

Inoltre, in occasione del passaggio della Mille Miglia, grazie al contributo di Automobile Club Prato, sarà possibile trovare al Summer Market, i gadget della Mille Miglia. I fondi raccolti attraverso questa iniziativa saranno destinati al progetto di assistenza medico-specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai loro familiari portato avanti dalla delegazione ANT di Prato e Pistoia sul territorio.