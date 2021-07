Biffoni scrive ai ministri Giorgetti e Cingolani: “Venite a conoscere i progetti di Next Generation Prato”

Il sindaco Matteo Biffoni ha scritto ai ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica) invitandoli a Prato per conoscere da vicino i 24 progetti contenuti nel documento Next Generation Prato, interventi immediatamente concretizzabili intercettando le opportunità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il documento rappresenta il risultato di un intenso percorso di concertazione, condivisione e dialogo con i principali portatori di interessi del territorio circa la strategia che la città intende adottare nel prossimo futuro, affrontando temi e proponendo progettualità che assicurino una transizione ecologica e nuovi modelli economici in grado di produrre impatti positivi sul territorio. Nel contempo, Next Generation Prato rappresenta il punto di partenza che orienterà le future attività della città: le risorse del PNRR possono fare del distretto un riferimento europeo per la transizione digitale, ecologica e circolare, tenendo insieme al processo di transizione ed innovazione l’equità sociale.

“Next Generation Prato è qualcosa in più di un documento: è una strategia condivisa con le le parti sociali, con tante associazioni, che presenteremo alla Regione Toscana e che sottoponiamo all’attenzione del Governo perché è pronto, immediatamente scaricabile sul territorio con effetti positivi sulla nostra città che è in grado di recepire rapidamente queste novità – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. L’hub sul riciclo del tessile, la forestazione urbana, l’innovazione tecnologica sono proposte che non nascono dal nulla, ma si poggiano su progetti e proposte che sono già in essere, sono già in partenza e sviluppate dall’Amministrazione comunale. Invito i ministri a venirci a trovare per poter mostrare loro che questi progetti sono così tangibili che con le risorse del Pnrr noi siamo pronti a partire in pochissimo tempo portando risultati a questa città, il che significa portare risultati all’intero Paese”.

Intanto il documento Next Generation Prato verrà presentato mercoledì 14 luglio, ore 15.00 al Centro Pecci alla presenza del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e dei rappresentanti di tutte le realtà che hanno redatto il documento. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e You Tube di @cittadiprato