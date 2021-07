Covid, ancora 38 nuovi casi. Non si segnalano decessi in Toscana per Coronavirus

Aumenta di 38 il numero dei positivi a Prato e provincia: 29 in città, 4 a Montemurlo, 2 a Vaiano, 2 a Carmignano e uno a Poggio a Caiano. Il dato è in linea con quello di ieri che segnava 37 nuovi contagiati sul nostro territorio.

In Toscana sono 441 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in, emersi dall’analisi di 13.954 test, di cui 6.887 tamponi molecolari e 7.067 test rapidi. L’età media dei 441 nuovi positivi odierni è di 30 anni circa (35% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 21% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più).

Non si segnala alcun decesso sul territorio regionale.

Rispetto a ieri in Toscana diminuiscono i nuovi casi (erano 470), a fronte di un numero superiore di test (ieri erano 12.697).