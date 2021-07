L’azienda americana ReCircled apre una sede a Prato per il suo progetto etico ed ecosostenibile verso l’economia circolare

ReCircled arriva a Prato. ReCircled è una società di innovazione globale fondata nel 2019 in Nbraska , USA da Scott Kuhlman, capace e visionario imprenditore, con la mission di fornire soluzioni personalizzate, processi e infrastrutture ai grandi brands di abbigliamento. Il suo rivoluzionario approccio verso un un concetto di business totalmente circolare si arricchisce oggi di una nuova sede strategica a Prato, ReCircled srl che, tramite l’organizzazione del noto fashion broker Flavio Mauro, gestirà l’intero mercato europeo.

ReCircled ha creato un processo digitale proprietario che amministra i programmi di ritiro attraverso il quale i consumatori finali possono restituire articoli di vari marchi. Gli articoli vendono dunque smistati e, dopo un’attenta valutazione sottoposti a processi di Upcycling (pulizia, riparazione e rimessa in vendita sul portale dedicato) o di Recycling , ossia disassemblati e incanalati nei flussi di riciclaggio più appropriati.

I prodotti hanno quindi una seconda vita, sia che vengano ricondizionati per la vendita, sia che vengano smontati e riciclati in qualcosa di totalmente nuovo

RECircled, con la sua solida competenza e la sua audace visione, si propone come un partner fondamentale per trasformare radicalmente un modello, quello del fashion, oggi altamente impattante verso l’ambiente, rispondendo in maniera efficace e innovativa a una domanda crescente e, non più eludibile, di moda responsabile e longevità del prodotto come valore etico.