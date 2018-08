Medico-scrittore dell’Asl si classifica terzo al premio “Quasimodo” FOTO

E’ un medico dell’Asl Toscana centro, in servizio come angiologo all’ospedale Santo Stefano di Prato, il terzo classificato al premio internazionale Salvatore Quasimodo, col romanzo ‘La strada per Luderitz’. Paolo Raugei, medico e scrittore, ha ricevuto il riconoscimento domenica scorsa a Rocca Imperiale (Cosenza), con una targa che gli è stata consegnata da Alessandro Quasimodo, figlio del grande poeta e premio Nobel per la letteratura, in giuria insieme a Mogol. “Il romanzo – spiega Raugei – è nato in quattro mesi dopo un viaggio in Namibia dello scorso anno, durante il quale ho visitato la città fantasma di Luderitz, una città miniera di diamanti abbandonata tra la prima e la seconda guerra mondiale”. Il romanzo narra di un medico arrivano a Luderitz dalla Germania nei primi del ‘900, che aiuta la gente povera della miniera, schiava dei produttori di diamanti.