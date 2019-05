Berlusconi scrive a Mazzetti: “Anche Prato tornerà ad avere un’amministrazione di centrodestra”. Ecco il testo della lettera

“Sono certo che anche Prato tornerà ad avere un’amministrazione di centro-destra, con un bravo sindaco come Daniele Spada e con un ruolo determinante di Forza Italia”. Così Silvio Berlusconi in una lettera inviata alla coordinatrice provinciale di Forza Italia, on. Erica Mazzetti, che ringrazia per il suo “costante impegno” a servizio del partito.

Un messaggio con il quale il leader di Forza Italia esprime il suo appoggio e sostegno al partito pratese, non potendo garantire la sua presenza in città, a causa “dei tempi serrati di questa campagna elettorale, abbreviata per me dalle vicende che conosci” scrive ancora Berlusconi.

“I nostri candidati a Prato sono donne e uomini del fare, che hanno dimostrato concretamente, nella vita civile e non solo in politica, le loro capacità che metteranno al servizio della collettività nella guida del Vostro importante comune” afferma il Cavaliere, dicendosi certo di “un grande risultato anche in Toscana nel resto dell’Italia centrale” per il suo partito.

Leggi il testo completo della lettera di Berlusconi.