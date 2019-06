Regionali 2020, Ciolini (PD): “Il prossimo presidente? Dovrà essere molto diverso da Rossi” VIDEO

“Il prossimo presidente della Regione Toscana? Dovrà essere molto diverso dall’attuale”. A dirlo non è un esponente dell’opposizione, bensì il consigliere regionale del PD, Nicola Ciolini, intervistato da Lucrezia Sandri a margine della festa per la rielezione di Matteo Biffoni a sindaco di Prato, andata in scena ieri sera ai giardini di Sant’Orsola. “Spero che si arrivi presto e in modo unitario a scegliere il prossimo candidato alla presidenza della Regione” ha affernato Ciolini, che non ha risparmiato stoccate al governatore uscente Enrico Rossi, uscito dal PD per poi farsi ritorno di recente. “Secondo me si può recuperare, bisogna però che in questo anno il presidente Rossi faccia il presidente della Regione” ha chiosato Ciolini.