Tragedia a Galciana: muore artigiano precipitato dal tetto di un capannone

Un artigiano di 53 anni ha perso la vita mentre stava effettuando un sopralluogo per dei lavori da realizzare sul tetto di un capannone in via Pieraccioli a Galciana. Dalle prime informazioni acquisite sembra che l’uomo, un cittadino rumeno, sia precipitato al suolo in seguito al cedimento di un lucernario sul quale era salito. Un volo di sette metri che non ha lasciato scampo al 53enne. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza della Misericordia di Prato. Il capannone, sede di una confezione cinese, è di proprietà di italiani i quali – stando a quanto si apprende al momento – avrebbero commissionato il sopralluogo all’artigiano, titolare di una ditta individuale.

Sono intervenuti anche i Carabinieri del comando provinciale di Prato e i tecnici del Dipartimento di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’AUSL Toscana Centro, che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale. Sul luogo della tragedia si è recata anche il magistrato Laura Canovai della Procura di Prato. Seguiranno aggiornamenti.