Coronavirus, la Regione assume 670 medici. Reclutati entro 10 giorni anche 2.000 tra infermieri e Oss

Duemila assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e operatori socio sanitari (Oss) entro una decina di giorni. Pronte anche le graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di 670 medici specialisti. La Regione Toscana ha avviato un ingente piano di assunzioni di personale sanitario, puntando soprattutto su contratti a tempo indeterminato (2.000 quelli previsti complessivamente), in modo da fronteggiare l’epidemia coronavirus.

Da ieri le Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie hanno iniziato a contattare infermieri e Oss presenti nelle due graduatorie aperte da Estar, che contano migliaia di professionisti.

Nello stesso tempo, a fronte della ormai nota carenza di medici specialisti, Estar ha attivato una serie di selezioni in parallelo per le discipline di cui si teme di aver più bisogno nell’immediato futuro. Le graduatorie sono già pronte e 200 anestesisti, 300 medici internisti, 150 medici dell’emergenza, 20 infettivologi sono ora disponibili per il previsto rafforzamento di alcune centinaia di unità degli organici medici. La Regione comunica che nei prossimi giorni porterà avanti nuove azioni di reclutamento per tutte le discipline mediche, a partire da pneumologi e microbiologi.