E’ pratese la scienziata più promettente dell’anno: ha sconfitto l’antrace VIDEO

E’ pratese la miglior giovane scienziata dell’anno secondo l’Accademia reale delle scienze belga. Antonella Fioravanti – 37enne ricercatrice all’Università di Bruxelles – è riuscita a trovare il sistema per sconfiggere l’antrace.

Laureata a Firenze in Biotecnologie mediche, nel 2014 si è trasferita a Bruxelles. La sua ricerca è durata 5 anni.

Il batterio dell’antrace si caratterizza per una corazza proteica che finora nessuno era riuscito a scalfire.

Antonella è riuscita a ricreare in laboratorio questa corazza e poi a trovare un modo per distruggerla, mettendo così fuori gioco il batterio, grazie all’utilizzo di un nanobody, un anticorpo preso dai lama.

Antonella sarà l’ospite di Intorno alle 9, in onda stasera alle 21 su Tv Prato. Di seguito un estratto della puntata.

“Faccio tanti complimenti ad Antonella, ma vorrei anche dirle che la sua storia di giovane studiosa è non solo una testimonianza preziosa del valore della formazione, ma anche un bellissimo spot per far comprendere cos’è la migliore Europa, come racconta il suo curriculum con gli studi a Firenze, a Lille, a Parigi, a Bruxelles”. Così la vicepresidente della Regione Toscana e assessora a cultura e università, Monica Barni, commenta la notizia del riconoscimento che l’Accademia del Belgio tributerà domani alla ricercatrice pratese Antonella Fioravanti. “Questo successo – continua Barni – viene in un momento del tutto particolare, segnato dagli effetti dalla pandemia, ed assume un significato ancora più importante, mostrando quanto sia necessario per l’umanità il lavoro di ricerca della scienza. Auguro ad Antonella – conclude – di proseguire nella sua brillante carriera di ricercatrice e di continuare a testimoniare il valore dello studio e della capacità formativa del sistema universitario italiano ed europeo”.