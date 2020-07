Nuova fognatura industriale, al via i lavori di scavo: ecco i divieti e le deviazioni del traffico

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la posa della nuova rete fognatura industriale nell’area ad intersezione regolata a rotatoria tra via Gora del Pero e via Paronese, da domani lunedì 6 luglio e fino al termine dei lavori, comunque non oltre venerdì 17 luglio, sarà attivo il divieto di transito in via Paronese, nel tratto compreso tra l’intersezione regolata a rotatoria con viale sedici Aprile 1992 e l’intersezione regolata a rotatoria con via Gora del Pero, solamente le corsie con direzione Pistoia.

In via Paronese, nel tratto compreso tra l’intersezione regolata a rotatoria con via Gora del Pero e l’intersezione regolata a rotatoria con via dei Fossi, solamente le corsie con direzione Pistoia, sarà consentito l’accesso solo ai mezzi che devono recarsi al plesso di Alia.

Durante la limitazione alla circolazione del tratto stradale, il traffico veicolare proveniente da via Paronese, diretto in viale sedici Aprile 1992, sarà deviato in via dei Fossi, via Toscana, via Pollative e infine nuovamente in Viale sedici Aprile 1992.