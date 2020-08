Coronavirus, col rientro dalle vacanze aumentano i casi. Berti: “Serve più collaborazione da parte dei positivi per risalire ad altri contagiati” VIDEO

Da alcuni giorni anche in Toscana si sta assistendo a una risalita dei casi positivi al Covid-19. Come si spiega questo aumento? Determinanti i rientri dalle vacanze e dall’estero. L’età media si abbassa, molti sono i giovani e in gran parte asintomatici, ma è un rischio che non va sottovalutato. Per circoscrivere i focolai è fondamentale l’indagine epidemiologica che si scontra con alcune resistenze da parte dei contagiati. “E’ un problema con cui ci stiamo confrontando. Serve collaborazione da parte dei positivi per ricostruire la catena dei loro movimenti e dei contatti stretti, per risalire a coloro che potrebbero essere a loro volta infetti” afferma Renzo Berti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro.