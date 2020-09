Covid, tornano i test sierologici gratuiti in piazza: domani e sabato l’appuntamento è con “Movida Si…Cura”

Torna a Prato, nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 settembre, “Movida Si…Cura”, l’iniziativa della Regione Toscana organizzata in collaborazione con le tre grandi famiglie del volontariato: Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordia.

Dalle 22 alle 2 di notte, in piazza del Comune, verranno effettuati test sierologici gratuiti dedicati alla popolazione dei giovani a partire dai 18 anni. I test seriologici, con la modalità del pungidito, sono messi a disposizione dalla Regione per verificare eventuali nuove positività e sensibilizzare allo stesso tempo i ragazzi rispetto alle norme anti-contagio. Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato coordinerà in questo fine settimana le associazioni pratesi di Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordia.

Saranno presenti 3 gazebo con 4 volontari dedicati alla registrazione in ogni serata e altrettanti dedicati all’effettuazione dei test. Per sottoporsi al test sarà necessario ritirare un numero, in modo da non creare code e assembramenti. In caso di positività, la persona dovrà contattare il medico di famiglia che si attiverà con la Asl per la somministrazione del tampone.

Durante il primo weekend di sperimentazione – lo scorso 4 e 5 settembre – sono stati 900 i test effettuati in piazza: 400 durante la prima serata e circa 500 durante la seconda.