“Prato” ricompare sui cartelli dell’Ambito Territoriale di Caccia: soddisfatto il Cpap

Il Comitato Provinciale Area Pratese saluta con soddisfazione l’apposizione dei cartelli che citano “Prato” nell’ambito territoriale di caccia numero 4. Si tratta di una vicenda che ebbe origine nel 2017 – ricorda il Cpap – quando la Regione Toscana modificò la definizione degli ATC ( Ambiti Territoriali Caccia).

“Il territorio regionale – scrive il Comitato – fu diviso in 15 ambiti territoriali denominandoli con i nomi dei territori inclusi in ciascun ambito. Ebbene, come spesso è accaduto ed accade,il nome di Prato non compariva in alcuna denominazione ed il suo territorio era incluso nell’ambito FIRENZE NORD! Si, tutti e sette i Comuni della nostra Provincia erano compresi sotto tale nome. Il nostro Comitato subito intervenne ed anche grazie al contributo del consigliere Nicola Ciolini, si riuscì a far modificare il nome del suddetto ambito da FIRENZE NORD in ATC N.4 FIRENZE NORD – PRATO, la cui sede è nel Comune di Scarperia (dal momento che si possono istituire sedi secondarie proponiamo di attivarla in Val Bisenzio). Ed ecco che proprio in questo mese di agosto sono stati collocati i nuovi segnali che indicano la nuova denominazione da noi sollecitata” (nella foto).

“Evidentemente anche nel 2017, nonostante Prato fosse Provincia già da 25 anni, qualcuno non se lo ricordava o l’aveva rimosso – commenta il Comitato provinciale area pratese -. Questa storia, della”dimenticanza ” del nome della città di Prato, è dura a finire. Ancora oggi è facile rilevare tanti esempi, e in settori diversi, che certificano la perdurante esistenza di tale “dimenticanza”. Il nostro Comitato non darà tregua e quando troverà un “errore svista” (chiamiamolo così) lo segnalerà”.