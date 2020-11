Reparto covid all’ex Creaf, Biffoni: “20 giorni di lavori? Tempi lunghi, servono soluzioni più rapide” VIDEO

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni non nasconde la sua preoccupazione di fronte ai tempi necessari per trasformare il lotto 2 dell’ex Creaf in un reparto Covid, così come predisposto dalla Regione. Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha infatti parlato di “20-giorni-un mese”. “Non sono un tecnico – ha dichiarato Biffoni, presente al sopralluogo di questa mattina -, ma non importa essere degli ingegneri per capire che qui il tempo dei lavori è piuttosto lungo e che invece il tempo nei nostri ospedali è un po’ più breve, i tempi non combaciano. Ci hanno parlato di 25 giorni-un mese: l’esito complicato che arriva anche dal nostro Santo Stefano è un po’ più breve”.

Anche per le perplessità suscitate dal progetto della Regione, il sindaco, subito dopo la visita di Giani, ha portato l’assessore alla protezione civile Monia Monni al Santo Stefano, dove ha mostrato, insieme alla direttrice del presidio Daniela Matarrese, come una porzione del nosocomio potrebbe essere adibita a reparto Covid. I vantaggi sarebbero principalmente due: la maggiore vicinanza alla terapia intensiva all’ospedale, in caso di bisogno, rispetto all’ex Creaf e la maggiore velocità dell’intervento di allestimento del reparto.