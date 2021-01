Toscana Oggi, il settimanale inizia il 2021 con la grafica rinnovata

«Un giornale più pulito e più leggibile». Così il direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini presenta, sul numero di questa settimana (il primo del 2021) la nuova grafica del settimanale regionale. Toscana Oggi ha raccolto, dal 1983, l’eredità di varie testate diocesane, dando vita a un unico settimanale: una storia resa evidente dalla nuova grafica dove, nei 15 dorsi locali che accompagnano quello regionale, il logo «TO» affianca la testata locale. Nuova dunque anche la veste grafica delle pagine pratesi del settimanale, curate dalla redazione di Tv Prato.

La semplificazione della grafica prosegue nelle pagine interne: «Non una rivoluzione, non sarebbe stata adatta alla nostra tradizione» spiega Mugnaini. Il direttore annuncia anche alcune novità sui contenuti, «nella speranza che il nuovo anno ci lasci più liberi, non obbligandoci a dedicare tanto spazio alla pandemia». In questo numero parte anche con una primizia che poi accompagnerà i lettori per tutto il 2021, anno del settecentesimo anniversario della morte di Dante. Lo storico Franco Cardini ogni mese sceglierà uno o più personaggi della Commedia proponendo un racconto, una storia, la sua analisi.

Presto, annuncia ancora il direttore Mugnaini, sarà rivisitato anche il sito web del giornale: «Rimanendo accanto al nostro più fedele pubblico, abbiamo l’obiettivo di guardare anche ai giovani, a chi oggi non sfoglia un giornale. Vorremmo abituare anche loro a sentire l’odore della carta e per farlo guarderemo con più attenzione anche al web. Insomma continuate a seguirci, siamo convinti di non deludervi neppure questa volta».

Ricordiamo inoltre che è in corso la campagna abbonamenti 2021. Per informazioni scrivere a prato@toscanaoggi.it