Coronavirus, solo un contagio e nessun decesso. Giornata positiva per Prato secondo il bollettino regionale

Un solo contagio e nessun decesso. Sorride a Prato il bollettino sui casi di positività al Coronavirus. In totale sono 9563 i casi di positività in Toscana, 38 in più rispetto a ieri. Quello registrato oggi – eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare i tamponi – è il dato più basso dei nuovi casi sul territorio regionale a partire dall’8 marzo. Nel pomeriggio avevamo dato una notizia diversa perché secondo il bollettino della Regione non c’era alcun contagiato a Prato mentre secondo quello emesso dall’Asl dopo le 20 si registra un caso di positività a Prato. Continua dunque il “balletto” dei numeri che ha accompagnato quotidianamente questa emergenza sanitaria.

Secondo la Regione Toscana i nuovi casi rappresentano lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. A Prato attualmente ci sono 530 casi di positività al Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sul territorio dell’Asl Toscana Centro sono avvenuti 4 decessi, tutti in provincia di Firenze.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi in Toscana sono complessivamente 625, 12 in meno di ieri, di cui 112 in terapia intensiva (meno 6 rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali.