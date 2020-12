“Insieme contro il virus”: agli abbonati Cap da gennaio distribuzione di gel igienizzante

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da Compagnia Toscana Trasporti Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.

L’iniziativa è rivolta agli abbonati al mezzo pubblico nei territori di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara dove CTT Nord svolge il servizio oltre che di Prato ed Empoli sotto la competenza di CAP.

A partire infatti dal mese di Gennaio 2021, gli abbonati al bus riceveranno in omaggio una bustina di gel igienizzante riutilizzabile in più momenti, utile per disinfettare le mani e contrastare così la diffusione del Coronavirus.

La distribuzione delle bustine avverrà presso le biglietterie CTT Nord e CAP e in alcuni altri punti individuati dalle aziende:

CASTELFRANCO DI SOTTO Viale Europa

CECINA Piazza della Libertà

EMPOLI CAP Piazza Don Minzoni

FIRENZE Largo Alinari

LARDERELLO Via di Possera

LIVORNO Largo Duomo

LUCCA Piazzale Verdi

PISA Sesta Porta

PONTEDERA Via Sacco e Vanzetti

PORTOFERRAIO Viale Elba

PRATO Piazza Stazione

EDICOLA MARCHETTI Carrara – Piazza Matteotti

BAR TROCADERO Aulla – Viale della Resistenza, 9

VIAREGGIO Piazza D’Azeglio

VOLTERRA Piazza Ginori Conti

La Società agricola Speziali Laurentiani s.a.s. è un’azienda specializzata nella coltivazione e trasformazione di piante officinali e nella conseguente produzione di cosmetici, caratterizzati da formulazioni ad impronta naturale, contenenti materie prime e principi attivi di origine vegetale, vincitrice del premio nazionale Coldiretti OSCARGREEN 2007 e 2019.